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Вторник, 6 апреля, 2021
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У жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие

Елена Лобанова
Фото: СК СК РФ по Рязанской области

В Рязанской области у 53-летнего жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие. Огнестрел мужчина хранил в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Оперативникам стало известно, что ранее мужчина хвастался знакомым оружием. Он уверял, что огнестрел ему нужен для самообороны. 

— Обследовав квартиру подозреваемого, правоохранители обнаружили обрез одноствольного оружия. Его конструкция была нестандартной, однако экспертиза установила, что обрез пригоден для производства выстрела. Оружие изъяли, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, несколько лет назад мужчина обнаружил этот обрез у мусорного контейнера недалеко от дома. Он решил не сдавать оружие в правоохранительные органы, а оставить себе. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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