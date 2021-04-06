У жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие

В Рязанской области у 53-летнего жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие. Огнестрел мужчина хранил в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что ранее мужчина хвастался знакомым оружием. Он уверял, что огнестрел ему нужен для самообороны.

— Обследовав квартиру подозреваемого, правоохранители обнаружили обрез одноствольного оружия. Его конструкция была нестандартной, однако экспертиза установила, что обрез пригоден для производства выстрела. Оружие изъяли, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, несколько лет назад мужчина обнаружил этот обрез у мусорного контейнера недалеко от дома. Он решил не сдавать оружие в правоохранительные органы, а оставить себе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.