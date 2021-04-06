У жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие

В Рязанской области у 53-летнего жителя поселка Лесной изъяли одноствольное оружие. Огнестрел мужчина хранил в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативникам стало известно, что ранее мужчина хвастался знакомым оружием. Он уверял, что огнестрел ему нужен для самообороны.
По предварительной информации, несколько лет назад мужчина обнаружил этот обрез у мусорного контейнера недалеко от дома. Он решил не сдавать оружие в правоохранительные органы, а оставить себе.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.