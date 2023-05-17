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У жителя Касимовского района изъяли самодельный пистолет и патроны

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» из дома 53-летнего жителя деревни Дуброво изъяли переделанный в боевой пневматический пистолет и более 400 патронов разных калибров. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 53-летний житель деревни Дуброво может хранить дома пистолет и патроны. Полицейские провели обследование жилища и нашли спрятанные в мебели предмет, похожий на пистолет, и патроны разных калибров.

Экспертиза установила, что обнаруженный предмет — это пневматический пистолет ИЖ-40, в который кустарным способом внесены изменения. Этот пневматический пистолет переделан в боевое оружие калибра 5,6 мм. Также в доме незаконно хранилось более 400 патронов разных калибров. Хозяина дома задержали.

Ранее этот мужчина был судим за кражу.

По предварительной информации, житель деревни Дуброво несколько лет назад приобрел переделанный пневматический пистолет и патроны у пожилого местного жителя, который сам внес в ИЖ-40 конструктивные изменения. Этот пожилой мужчина недавно скончался. По словам злоумышленника, он хранил оружие для самообороны.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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