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Вторник, 6 июля, 2021
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У работающих рязанских пенсионеров вырастут пенсии

7info
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С 1 августа пенсии проживающих в Рязанской области работающих пенсионеров вырастут в результате перерасчёта, сообщила пресс-служба регионального отделения ПФР.

Страховые пенсии в нашем регионе получают 317 тысяч человек. Из них 65 тысяч продолжают работать. С 1 августа они получат прибавку к своим выплатам в результате перерасчёта, который ПФР произведёт автоматическом, в беззаявительном порядке.

Каждый работодатель начисляет за своих сотрудников взносы в ПФР, в зависимости от которых у граждан формируются пенсионные коэффициенты. Сумма коэффициентов у всех разная, поэтому и увеличение будет в индивидуальном размере, но не более чем на денежный эквивалент стоимости трёх коэффициентов. В 2021 году стоимость коэффициента – 98,86 рублей. Соответственно, максимальная сумма прибавки будет 296,04 рубля.

Что касается плановой индексации страховых пенсий, которую ПФР производит ежегодно с 1 января (в этом году индексация составила 6,3%), то у работающих пенсионеров прибавка к выплатам в результате неё произойдёт только после прекращения трудовой деятельности.

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