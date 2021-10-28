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Четверг, 28 октября, 2021
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У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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Рязанские полицейские выяснили, что 52-летний мужчина, который обвиняется в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, причастен к хищению охотничьих ружей и патронов к ним. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Следователи выяснили, что мужчина украл оружие у 53-летнего рязанца и спрятал его в тайниках. Так, правоохранители изъяли охотничий карабин «Тигр», гладкоствольное ружьё и более 90 патронов к ним. 

Также в тайниках незаконно хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патроны к ней.

В отношении злоумышленника возбуждены новые уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража) и по ч.1 ст.226 УК РФ (Хищение оружия и боеприпасов).

  • У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием
  • У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием
  • У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием
  • У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием
  • У обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью обнаружили тайник с оружием

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