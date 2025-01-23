«У меня не выдержали нервы». Обвиняемый в убийстве рязанского судебного пристава выступил с последним словом

С последним словом на заседании суда выступил Сергей Ананикян, обвиняемый в убийстве высокопоставленного рязанского пристава Сергея Калужского. Последнее слово он зачитал в четверг, 23 января, передаёт РЗН.Инфо.

Ананикян заявил, что не отрицает вину, но признаёт её лишь частично. Часть вины, по его словам, лежит на Калужском, который «своими действиями спровоцировал случайную трагедию».

– У меня не выдержали нервы. Я не пытаюсь оправдываться, лишь излагаю фактические обстоятельства, — заявил подсудимый.

Ананикян добавил, что важным приоритетом для него была «честь семьи, забота о близких, ограждение их от угроз». Также он понадеялся, что его поддержит мужская часть общества, а женская «хорошенько подумает и одобрит». В конце выступления мужчина принёс извинения потерпевшей стороне и попросил суд вынести справедливое решение.

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Приговор Сергею Ананикяну огласят в среду, 29 января.

Напомним, начальника отделения судебных приставов по г. Рязани Сергея Калужского убили 1 ноября 2023 года в профессиональный праздник. Изначально этот факт наводил на мысль, что мотивом случившегося могла стать профессиональная деятельность мужчины. Однако позднее выяснилось, что мотивом была ревность.

Сергей Калужский. Фото: УФССП России по Рязанской области

По подозрению в убийстве был задержан Сергей Ананикян. Следователи установили, что Ананикян в день трагедии приехал на велосипеде на улицу Сельских строителей, где проживал Сергей Калужский. Дождавшись Калужского, Ананикян несколько раз выстрелил в него. Ранения в голову и грудную клетку оказались смертельными, судебный пристав погиб на месте. Обвиняемый бросил орудие преступления у мусорных контейнеров недалеко от места убийства и скрылся.