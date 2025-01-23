«У меня не выдержали нервы». Обвиняемый в убийстве рязанского судебного пристава выступил с последним словом

С последним словом на заседании суда выступил Сергей Ананикян, обвиняемый в убийстве высокопоставленного рязанского пристава Сергея Калужского. Последнее слово он зачитал в четверг, 23 января, передаёт РЗН.Инфо.
Ананикян заявил, что не отрицает вину, но признаёт её лишь частично. Часть вины, по его словам, лежит на Калужском, который «своими действиями спровоцировал случайную трагедию».
Ананикян добавил, что важным приоритетом для него была «честь семьи, забота о близких, ограждение их от угроз». Также он понадеялся, что его поддержит мужская часть общества, а женская «хорошенько подумает и одобрит». В конце выступления мужчина принёс извинения потерпевшей стороне и попросил суд вынести справедливое решение.
Приговор Сергею Ананикяну огласят в среду, 29 января.
Напомним, начальника отделения судебных приставов по г. Рязани Сергея Калужского убили 1 ноября 2023 года в профессиональный праздник. Изначально этот факт наводил на мысль, что мотивом случившегося могла стать профессиональная деятельность мужчины. Однако позднее выяснилось, что мотивом была ревность.
По подозрению в убийстве был задержан Сергей Ананикян. Следователи установили, что Ананикян в день трагедии приехал на велосипеде на улицу Сельских строителей, где проживал Сергей Калужский. Дождавшись Калужского, Ананикян несколько раз выстрелил в него. Ранения в голову и грудную клетку оказались смертельными, судебный пристав погиб на месте. Обвиняемый бросил орудие преступления у мусорных контейнеров недалеко от места убийства и скрылся.