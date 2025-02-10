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Происшествия

У летевшего в Доху самолёта южнее Рязани отказал ответчик

Валерия Мединская

У самолёта, летевшего из Москвы в Доху, отказал ответчик. Инцидент произошёл южнее Рязани 9 февраля.

— Во время полёта в 13.23 экипаж доложил об отказе самолетного ответчика в режиме индикации высоты и потере статуса РВСМ. Решение КВС возврат на аэродром вылета, запросил зону ожидания для выработки топлива, посадка планируется в штатном режиме, — сообщил канал AVIAINCIDENT.

Как итог — рейс был направлен во Внуково.

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