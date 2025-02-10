У летевшего в Доху самолёта южнее Рязани отказал ответчик

— Во время полёта в 13.23 экипаж доложил об отказе самолетного ответчика в режиме индикации высоты и потере статуса РВСМ. Решение КВС возврат на аэродром вылета, запросил зону ожидания для выработки топлива, посадка планируется в штатном режиме, — сообщил канал AVIAINCIDENT.