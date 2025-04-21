У инвалида детства обманным путем забрали квартиру в Рязани. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Инвалиду принадлежала двухкомнатная квартира в городе. Право собственности обманным путем было перерегистрировано на одного из его близких родственников.

Прокуратура выяснила, что квартира передана с нарушением действующего законодательства. В силу особенностей психического развития инвалид не мог самостоятельно защищать свои права, поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки по отчуждению квартиры недействительной.

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Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными. Права мужчины восстановлены.