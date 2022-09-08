В новом сезоне хоккейный клуб «Рязань» выступает под новым названием — «Рязань-ВДВ». В связи с этим у клуба появился и новый талисман — медведь в тельняшке.
Познакомится с ним болельщики смогли на первой официальной игре команды с ХК «Тамбов», завершившейся победой гостей со счётом 5:1.
Поменялось и название лиги, в которой играет рязанская команда. ВХЛ теперь расшифровывается не как Высшая хоккейная лига, а как Всероссийская хоккейная лига.
По словам организаторов лиги, название «подчеркивает ее особый статус в качестве соревнования, объединяющего профессиональные клубы всей страны и более полно раскрывает поставленные перед лигой цели и задачи».