В новом сезоне хоккейный клуб «Рязань» выступает под новым названием — «Рязань-ВДВ». В связи с этим у клуба появился и новый талисман — медведь в тельняшке.

Познакомится с ним болельщики смогли на первой официальной игре команды с ХК «Тамбов», завершившейся победой гостей со счётом 5:1.

— И талисман-маскот теперь — Мишка-десантник: бурый такой, в голубом берете. Бродил по трибунам, на которых становилось совсем не весело, — описывает талисман пресс-служба клуба.

Фото: ХК «Рязань-ВДВ»

Поменялось и название лиги, в которой играет рязанская команда. ВХЛ теперь расшифровывается не как Высшая хоккейная лига, а как Всероссийская хоккейная лига.

По словам организаторов лиги, название «подчеркивает ее особый статус в качестве соревнования, объединяющего профессиональные клубы всей страны и более полно раскрывает поставленные перед лигой цели и задачи».