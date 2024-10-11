У Анжелики Стубайло случилась истерика после испытания в шоу «Вызов. Китайский сезон» 

В субботу 12 октября в 11:00 на ТНТ выйдет новый выпуск спортивного-интеллектуально реалити «Вызов. Китайский сезон» (16+), в котором звезды и интеллектуалы из России и из Китая проходят различные испытания, чтобы выиграть солидный денежный приз. В этот раз участников ждёт одно из самых драматичных испытаний, которое не обойдется без истерик.

Ведущие объявят новые правила: теперь голосование будет проходить не за одного участника из той или иной команды, а за пару. Это может спутать карты тем, кто придерживается определенной стратегии. Чтобы избежать голосования, некоторые идут на ухищрения и манипуляции. Но самое главное – хорошо пройти испытание, чтобы не оказаться последними.

Одно из самых сложных испытаний сезона вызовет множество эмоций. Так, телеведущая и спортсменка Анжелика Стубайло расплачется после его окончания, так как сильно надорвёт спину. От боли она просто не сможет совладать с эмоциями.

«Меня прорвало! Я рыдала в истерике! Я села на колени, понимаю, что у меня простреливает всю спину, правую ногу, седалищный нерв», – в слезах признается Анжелика.

Голосование снова пройдёт с «перфомансом» от Жени Ершова. Его неприязнь к Дмитрию Огнерубову выльется в эмоциональную речь. Эту ссору не одобрят китайские участники и признаются, что не любят такие конфликты.