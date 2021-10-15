Туры в Египет могут подешеветь на 20-40%

После возобновления чартерной перевозки в ноябре туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% от их нынешней стоимости, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В четверг оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 объявил о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и египетские курорты. По этим направлениям с 9 ноября можно формировать регулярные и чартерные рейсы из городов России, которые возобновили международное авиасообщение.

Египет и Эмираты — два самых популярных зимних направления у россиян, поэтому решение оперштаба очень своевременное, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Нам очень не хватало чартерной перевозки в Египет. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причем отель «четыре звезды» обходится в 90-100 тыс., а «пятерка» — в 120-140 тыс. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% в зависимости от нынешней цены тура, — сказал он «Известиям».

По мнению гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, турпакеты могут подешеветь и на 40%.

Туристы привыкли отдыхать в Египте за 50-60 тыс. на двоих за неделю — такие цены на туры были до закрытия направления в 2015 году. Сейчас стоимость размещения выросла втрое, и в «пятерках» доходит до 150 тыс. рублей. С открытием чартеров стоимость туров снизится примерно на 40%. Конечно, мы уже не увидим цены в 50 тыс. рублей, но 60-70 тыс. за неделю в отеле «четыре звезды» на двоих — вполне, — заметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».