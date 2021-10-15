Туры в Египет могут подешеветь на 20-40%

После возобновления чартерной перевозки в ноябре туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20 тыс. рублей — то есть, на 20-35% от их нынешней стоимости, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
В четверг оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 объявил о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и египетские курорты. По этим направлениям с 9 ноября можно формировать регулярные и чартерные рейсы из городов России, которые возобновили международное авиасообщение.
Египет и Эмираты — два самых популярных зимних направления у россиян, поэтому решение оперштаба очень своевременное, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
По мнению гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, турпакеты могут подешеветь и на 40%.
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