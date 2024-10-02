Турбодедушка. Так российские спортсмены, занимающиеся рафтингом, называют Константина Рождественского. И есть на то весомая причина. Невероятно, но факт: этот 71-летний рязанец, мастер спорта по рафтингу, не только не уступает молодым спортсменам в соревнованиях самого высокого ранга, но и в некоторых категориях этого командного вида спорта является безусловным лидером.

Одни из лучших

В отечественном рафтинге Константин Рождественский – самый возрастной действующий спортсмен не только в Рязанской области, но и, по-видимому, во всей России. С этим ветераном спорта, выступающим наравне с молодыми спортсменами на соревнованиях самого высокого ранга, мне удалось побеседовать в начале сентября. Тогда Константин Юрьевич только-только вернулся с очередных соревнований по гребному слалому, которые проводились в рамках фестиваля водных видов спорта на гребной базе «Сходня» в Москве.

– Константин Юрьевич, почему вы, профессионально занимающийся рафтингом спортсмен, приняли участие в таком виде, как гребной слалом?

– Хорошо знаю, что на соревнованиях по гребному слалому призовых мест занять я не смогу. Но участвую я в них в качестве своеобразной тренировки. Потому что рафтинг и гребной слалом – родственные спортивные дисциплины. Элементы гребной техники в них во многом совпадают.

– А что такое рафтинг?

– Спортивный сплав по искусственным гребным каналам или по горным рекам на судах специальной конструкции — рафтах. Это сделанные из современных прочных материалов большие надувные лодки. Соревнования проводятся в основном на четырёх-шестиместных судах. Сидя на надувных лодках, гребцы используют канойную технику гребли. В России этот вид спорта официально существует с 2003 года. Но ещё в 1989 году состоялись международные соревнования по технике водного туризма «Чуя-ралли», что на Алтае. В России тогда не было ещё ни одного рафта. А в качестве средств сплава использовались байдарки, плоты и катамараны. В тех соревнованиях принимали участие 14 команд из России, в том числе и из Рязани. А ещё 12 команд приехали из других стран, которые соревновались на рафтах (это был фактически первый неофициальный чемпионат мира по рафтингу – Е. Д.). Рязанцы тогда использовали новые для них суда, любезно предоставленные командами других городов. А уже в 2001 году рязанские рафтеры приняли участие в чемпионате Европы, проходившем в Чехии.

– В одной из публикаций на тему рафтинга я обнаружил вот какой текст: «В 2003 году рязанская команда стала победителем соревнований на Алтае. Но это был завершающий этап активных занятий рафтингом в Рязани — не было тренера, и негде было тренироваться, чтобы поддерживать уровень подготовки. Поэтому, несмотря на то, что к тому времени в стране уже работала Федерация рафтинга России, рязанские спортсмены практически перестали участвовать в соревнованиях». Как вы это объясните, если сейчас рязанские команды рафтеров, как мужские, так и женские, считаются в России одними из лидеров?

— 2003 год действительно мог оказаться для рязанских спортсменов-рафтеров последним. Но этого не произошло благодаря усилиям супружеской четы Якуниных, Владимиру и Нине. Много времени и сил они потратили для того, чтобы была создана федерация рафтинга и гребного слалома Рязанской области (официально она существует с 2010 года). Владимир Валентинович до сих пор является президентом нашей федерации, а Нина Владимировна – её секретарь и одна из сильнейших спортсменок не только Рязанской области, но и всей России.

Тренерский секрет

Константин Юрьевич явно поскромничал, умолчав о том, что в создании Федерации рафтинга и гребного слалома Рязанской области тоже принимал участие и является её вице-президентом.

Константин Юрьевич – заслуженный путешественник России, занимался спортивным водным туризмом с 1970-х годов. Руководил многими походами высшей, 6-й категории сложности. Рафтингом занимается с 2004 года. Был бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в категории «Мастерс». Неоднократно становился победителем Кубков России.

С 2010 по 2014 годы команду рязанских рафтеров тренировал Игорь Ковряков, который первые уроки управления рафтом брал ещё на упомянутых соревнованиях в 1989 году. Когда он перестал этим заниматься, кому-то надо было его заменить. И эту функцию взял на себя Рождественский. Тогда он был генеральным директором одного из рязанских предприятий. На его базе, на Михайловском шоссе, Константин Юрьевич устроил спортзал и круглогодично действующую гребную яму для отработки техники гребли.

Как тренер он подготовил женскую команду Рязанской области, которая завоевала бронзу в открытой группе чемпионата Европы 2017 года. А в этом году стала победителем соревнований по рафтингу Центрального федерального округа.

Все эти достижения без успешной тренерской работы были бы просто невозможны.

— Раньше мы использовали технику гребли, рекомендованную самыми продвинутыми специалистами. Но по мере приобретения опыта состязаний сложилась система тренировок с моей собственной, наиболее эффективной техникой гребли, — пояснил Константин Юрьевич.

— Как долго вы ещё собираетесь соревноваться, не пора ли уже уходить на чисто тренерскую работу?

– Пока я нужен моей команде и по степени подготовки могу соответствовать самым высоким требованиям, этого не произойдёт.

Евгений Данилин