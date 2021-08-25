Тульский предприниматель обвинила Центральный рынок в «рейдерском захвате»

Владелица небольшого павильона на улице Пирогова в Туле обвинила руководство Центрального рынка в «рейдерском захвате», пишет «Тульский бизнес-журнал».

По словам предпринимательницы, их магазин хотят «выселить», а землю под ним присвоить себе. При этом она утверждает, что павильон и территория находятся в собственности

«Поэтому они решили задавить нас экономически. В ночь на 24 августа рабочие возвели забор вокруг торговой точки», – рассказала женщина.

В итоге, как пояснила предпринимательница, покупатели не могут подойти к торговой точке. Она назвала происходящее «возвращением в 90-е».