Тульская полиция задержала рязанца, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионерок

Сотрудники Тульской полиции задержали 34-жителя Рязанской области, который подозревается в серии мошенничеств в отношении 10 пожилых женщин, сообщает УМВД России по Тульской области.

По данным правоохранителей, аферист действовал по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвам поступали звонки с сообщением о том, что их родственник стал виновником аварии и для урегулирования проблемы необходима некая сумма денег. Испуганные пенсионерки немедленное передавали средства курьеру.

По такой схеме подозреваемый выманил 2 млн 240 тысяч рублей.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас мужчина находится под стражей.