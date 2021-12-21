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Вторник, 21 декабря, 2021
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Тульская полиция задержала рязанца, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионерок

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / УМВД России по Тульской области

Сотрудники Тульской полиции задержали 34-жителя Рязанской области, который подозревается в серии мошенничеств в отношении 10 пожилых женщин, сообщает УМВД России по Тульской области. 

По данным правоохранителей, аферист действовал по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвам поступали звонки с сообщением о том, что их родственник стал виновником аварии и для урегулирования проблемы необходима некая сумма денег. Испуганные пенсионерки немедленное передавали средства курьеру. 

По такой схеме подозреваемый выманил 2 млн 240 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас мужчина находится под стражей. 

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