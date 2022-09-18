Воскресенье, 18 сентября, 2022
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Туляков напугала странная звуковая волна в городе

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В субботу, 17 сентября, в вечернее время в разных районах Тулы были слышны странные звуки хлопка, пишет Первый Тульский.

Сообщается, что на шум доносился до регионального центра и сел Большой Тулы. По словам очевидцев, у них падали с полок бытовые приборы, тряслись шторы и дрожали окна.

Туляки выдвигают версии причины звуковой волны в городе. Некоторые считают, что это произошло из-за самолета, который преодолел звуковой барьер.

В ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что информация об авариях и нештатных ситуациях не поступала.

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