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Труженице тыла и Матери-героине из Рязани Екатерине Меньшовой исполнилось 104 года

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Замглавы администрации города Рязани Лариса Крохалёва навестила труженицу тыла Екатерину Васильевну Меньшову, которой 5 января исполнилось 104 года.

Екатерина Васильевна родилась в деревне Агломазово Сасовского района Рязанской области. После замужества переехала в Москву. В 1941 году родила дочь. Когда муж ушёл на фронт, Екатерина Васильевна с ребенком вернулась к родителям в Агломазово. Во время Великой Отечественной войны работала главным бухгалтером в Рязани, в артели, которая производила вещи для фронта.

Муж погиб на войне, в 1947 году Екатерина Васильевна снова вышла замуж. В семье родилось ещё пятеро детей. Ей присвоено звание «Мать-героиня». Екатерина Васильевна работала в пожарной части завода Рязсельмаш телефонисткой и занималась воспитанием детей.

У Екатерины Васильевны есть внуки, правнуки и праправнучка. В настоящее время она проживает с дочерью. Лариса Крохалёва пожелала имениннице крепкого здоровья и вручила подарки от администрации города.

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