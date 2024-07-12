Труп ребёнка в чемодане обнаружили в Перми

Следователи Ленинского района города Перми возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, около 4 часов утра 12 июля на мусорной контейнерной площадке житель Перми обнаружил тело мальчика на вид 6-8 лет. На теле были колото-резаные ранения и признаки удушения, что свидетельствует о насильственной смерти.

На месте работают следователи, криминалисты, допрашиваются свидетели.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.