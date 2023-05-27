Суббота, 27 мая, 2023
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Труп мужчины, ударившего ножом фельдшера скорой, нашли в лесопосадке

7info
Фото: t.me/susk118

В Завьяловском районе обнаружено тело мужчины, ударившего ножом фельдшера скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Уголовное дело по факту нападения на медика следователи возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 22 мая 26-летний житель Ижевска, находившийся на дача в деревне Старое Михайловское Завьяловского района, ударил ножом в шею фельдшера скорой помощи, прибывшего в составе бригады медиков по вызову его отца. После этого нападавший скрылся.

Фельдшер получил медицинскую помощь и остался жив.

Труп мужчины нашли 27 мая в лесопосадке у села Ягул. На теле обнаружено ножевое ранение. Следствие считает, что подозреваемый совершил самоубийство около трёх суток назад.

Предоставить информацию о нападении на фельдшера в Удмуртии ранее потребовал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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