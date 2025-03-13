Троллейбусные провода горят из-за химических реагентов

Причиной пробоев в троллейбусной контактной сети в Рязани стали химические реагенты, которые применялись зимой против гололеда. Об этом сообщает телеграм-канал «STVchannel».
Реагенты, которые использовали зимой, осели на изоляторах и, когда пошел дождь, проявили себя как электролит. В результате происходит замыкание.
В качестве примера канал рассказывает аналогичные ситуации в Казани и Москве. В обоих городах отказались от использования изоляторов из компонентов деревообработки. Отмечается, что случилось это еще в период 90-х годов.
Отмечается, что в Рязани с данной проблемой столкнулись впервые и оказались не готовы к ее решению. В этот раз в Рязани сгорели новые изоляторы из оргалита, которые установили в 2024 году, уже после того как произошли первые возгорания.