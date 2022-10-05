Трое телефонных мошенников похитили у пожилых рязанцев 750 тысяч рублей

Сотрудники Управления угрозыска УМВД по Рязанской области задержали группу участников мошеннической схемы, жертвами которой стали два рязанских пенсионера. Подробности раскрыли в региональном управлении МВД.

Трёх жителей Подмосковья подозревают в соучастии в мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП».

85-летний и 74-летний жители областного центра стали жертвами телефонных мошенников при одинаковых обстоятельствах и заявили о случившемся в полицию. Из звонили незнакомые люди и сообщали, что по вине их близких родственников произошли ДТП и пострадали люди. Для компенсации ущерба и избежания уголовной ответственности якобы срочно нужны деньги.

Доверчивые пожилые граждане передали деньги прибывшим курьерам. Мужчина лишился 500 тысяч рублей, женщина – 250 тысяч. Позже пенсионеры узнали от родственников, что с теми всё в порядке. Следственный отдел ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве.

Сотрудники уголовного розыска выяснили приметы и маршруты передвижения двух молодых мужчин, которые встречались с потерпевшими. Курьеры уже скрылись из Рязани. Правоохранители установили причастность к преступлениям жителей Сергиева Посада 20 и 21 года. Действиями подозреваемых руководил их 20-летний знакомый в интересах других заинтересованных лиц, который звонил пенсионерам.

Полицейские нашли и задержали курьеров и куратора и доставили их в Рязань для проведения следственных действий. Задержанные признались, что собирались уехать в другой регион для сбора денег с обманутых пожилых людей. Оперативники помешали их планам.

Злоумышленники заключены под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, полицейские устанавливают личности других участников мошеннической схемы.

Управление МВД по Рязанской области предупреждает о постоянных атаках телефонных мошенников. Не верьте звонящим, которые сообщают, что ваш близкий человек «попал в беду и нужны деньги для исправления ситуации!» Свяжитесь с родственником и убедитесь, что с ним всё в порядке! Уделите внимание своим близким, особенно пожилым, которые склонны доверять аферистам.

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