Трое мужчин провалились под лед на реке Нетрожь в Рязанской области

В Путятино под лед провалились трое мужчин. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Историю рассказал один из провалившихся мужчин Алексей Моисеев, который пытался помочь рыбаку выбраться из полыньи. Происшествие произошло на плотине реки Нетрожь.
В день происшествия Алексей отправился на аэродром снять жерлицы. На льду он заметил двух рыбаков: отца и сына. Когда три жерлицы были сняты, мужчина услышал крик: «Пап!»
Провалившийся мужчина держался за ящик, ручку которого удерживал сын, но вытащить отца он не мог. Алексей лег на лед и подобрался к мужчине, который нуждался в помощи, протянул ему руку и начал на себя подтаскивать. В этот момент все трое мужчин провалились под лед.