Трое мужчин провалились под лед на реке Нетрожь в Рязанской области

В Путятино под лед провалились трое мужчин. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Историю рассказал один из провалившихся мужчин Алексей Моисеев, который пытался помочь рыбаку выбраться из полыньи. Происшествие произошло на плотине реки Нетрожь.

В день происшествия Алексей отправился на аэродром снять жерлицы. На льду он заметил двух рыбаков: отца и сына. Когда три жерлицы были сняты, мужчина услышал крик: «Пап!»

«Один из рыбаков как будто сидел на льду, я подумал, что он упал с ящика. А оказалось, что он провалился. Смотрю, сын бежит к нему. Я тоже всё свое оставил и пошел в их сторону. Лед был плохой, я бежал и видел, что от моего бега лед шел волной», — вспоминает Алексей. Реклама

Провалившийся мужчина держался за ящик, ручку которого удерживал сын, но вытащить отца он не мог. Алексей лег на лед и подобрался к мужчине, который нуждался в помощи, протянул ему руку и начал на себя подтаскивать. В этот момент все трое мужчин провалились под лед.