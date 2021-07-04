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Воскресенье, 4 июля, 2021
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Тридцатиградусная жара ждет рязанцев на следующей неделе

Елена Лобанова
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С понедельника, 5 июля, в Рязанскую область придет тридцатиградусная жара. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура начнет подниматься постепенно. В начале недели днем столбики термометра поднимутся до +26 градусов. Затем температура будет постепенно расти и уже к четвергу, 8 июля, составит +30 градусов. В пятницу и субботу, 9 и 10 июля, ожидается +31 и +32 градуса соответственно. 

Самая холодная ночь ожидается с 5 на 6 июля: тогда температура воздуха опустится до +13 градусов. В самый жаркий день, субботу, ночная температура составит +16 градусов. 

При этом на протяжении целой недели будет облачная погода, без осадков.

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