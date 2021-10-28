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Четверг, 28 октября, 2021
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Три участника резонансной драки в московском метро пойдут под суд

Александр Ильин

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении всех трёх участников резонансного конфликта в столичном метро. Об этом сообщают РИА Новости. 

Молодые люди в возрасте 27, 30 и 36 лет обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц на транспорте общего пользования. 

В ближайшее время дело направят в Кузьминский районный суд столицы. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. 

Напомним, конфликт в столичном метро случился 12 октября. Мужчины избили молодого человека, который попытался заступиться за девушку. 

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