Три участника резонансной драки в московском метро пойдут под суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении всех трёх участников резонансного конфликта в столичном метро. Об этом сообщают РИА Новости.

Молодые люди в возрасте 27, 30 и 36 лет обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц на транспорте общего пользования.

В ближайшее время дело направят в Кузьминский районный суд столицы. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, конфликт в столичном метро случился 12 октября. Мужчины избили молодого человека, который попытался заступиться за девушку.