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Семья и отношения

Три девочки вернулись в родную семью из Рязанского дома ребенка

Анастасия Мериакри

В Рязани три девочки вернулись в родную семью. Об этом сообщает дом ребенка. 

Когда у мамы трех девочек возникли серьезные трудности, сестренки попали в Рязанский дом ребенка. К счастью, их мама смогла достаточно быстро решить проблемы, и теперь девочки вернулись домой.

Малышки прошли полноценную реабилитацию в Доме ребенка, а семье было оказано содействие и поддержка, которые помогли детям поскорее воссоединиться с близкими. Возвращение детей в родную семью — это важный шаг для их эмоционального благополучия и развития.

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Для родителей этот процесс также является значимым событием, ведь они получают возможность вновь заботиться о своих детях и строить с ними крепкие отношения. Важно, когда сами родители готовы к этому возвращению, осознают ответственность и стремятся создать благоприятные условия для воспитания детей.

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