Тренд на потепление: антициклон возвращает тепло на Русскую равнину

Холодная аномалия на Русской равнине практически сошла на нет, благодаря действию антициклона, пишут «Метеовести».

В Москве температура вернулась к климатической норме, а циклон, долгое время ухудшавший погоду на Урале, начал разрушаться, что привело к ослаблению дождей в этом регионе. Ливни, если и появятся сегодня, будут лишь символическими. Ещё два очага ненастья ожидаются на Кавказе и на севере Скандинавии, у границ России.

Большая часть Европейской России останется под влиянием солнечного антициклона, который обеспечит хорошее прогревание воздуха. В западной части Центрального района температура поднимется выше 25 градусов, а на юге региона ожидается более +30°. Даже в Предуралье и на Урале холодная аномалия начнёт отступать, с дневными температурами в пределах +17…+22°.

В последующие дни тренд на потепление сохранится. Высокое давление продолжит определять погоду на Русской равнине, а южные потоки на его периферии будут приносить тепло из Причерноморья. Урал, в свою очередь, останется под влиянием стационарного циклона, но плотность дождевых облаков уменьшится, позволяя солнцу лучше прогревать воздух.

В Челябинске в ближайшие двое суток сохранятся дожди, но уже в субботу облачность начнёт рассеиваться, и температура поднимется с +18° до +20°. На следующей неделе потепление усилится, и во вторник температура в городе превысит норму.

В Симферополе вчера воздух прогрелся до +30°, и такая же температура ожидается сегодня. В ближайшие дни атмосфера продолжит прогреваться, и в начале недели в столице Крыма будет до +33…+34°.

В Москве в пятницу температура достигнет +24°, что на 2,5° выше нормы. На выходных ожидается до +26°, что превышает даже июльские показатели. Следующая неделя также начнётся с жары, и только во вторник грозовой ливень немного снизит температуру в столице.

В Рязани в пятницу ожидается днём до +22°, в субботу и воскресенье — до +25°, а в понедельник воздух прогреется до +28°.