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Вторник, 20 июля, 2021
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ТРЦ «М5 Молл» разыгрывает подарочные карты

Елена Лобанова
ТРЦ "М5 Молл" разыгрывает подарочные карты
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ТРЦ «М5 Молл» организовал конкурс в Instagram. Победители получат подарочную карту.  

Условия для участия достаточно просты: необходимо выложить на странице в Instagram фотографии любимых мест в городе и области с хештегами  #МойДомРязань и #М5Молл. На время проведения конкурса аккаунт участника должен быть открытым. 

Путеводитель будут оценивать подписчики Instagram-аккаунта ТРЦ «М5 Молл». В сторис выложат фотографию с голосованием, хотели бы рязанцы посетить это место или нет. 

Победители получат подарочные карты «М5 Молл». 

Конкурс продлится до 7 августа.

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