Транспортные полицейские Рязани помешали продаже ножа Третьего Рейха

Сотрудники Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в покушении на сбыт немецкого холодного оружия времен Великой Отечественной войны.

В ходе мониторинга сети Интернет транспортные полицейские нашли объявление на сайте о продаже кинжала 1933 года изготовления, первого холодного оружия Третьего Рейха, официально принятого на вооружение. За предмет истории продавец запросил 70 тысяч рублей.

В качестве покупателя выступил оперативный сотрудник, в момент передачи денежных средств за кинжал 47-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.

Экспертиза показала, что изъятый предмет является кинжалом по типу военных кинжалов Германии, изготовленных комбинированным способом и относится к холодному оружию. Стоимость его в антикварном магазине варьируется от 120 до 200 тысяч рублей.

В отношении гражданина отделением дознания Рязанского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 7 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт холодного оружия». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.