«Тот самый Камеди»: золотой состав вернётся на сцену в честь 20-летия Comedy Club 

Сегодня в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск легендарного шоу Comedy Club (16+). И он будет максимально ностальгическим, потому что в нём примут участие резиденты из «золотого» состава клуба. К роли конферансье вернётся Таш Саркисян, на сцене и в зрительном зале появятся: Александр Ревва, Гарик Мартиросян, Гавриил Гордеев, Алексей Лихницкий, Виктор Васильев, Олег Верещагин и другие легенды Comedy.

Выпуск начнётся с традиционного общения с гостями. Павел Воля и Гарик Харламов узнают, почему Алексей Лихницкий не снимает в своих фильмах резидентов Comedy, как Александр Ревва получил очередную музыкальную премию и у кого из резидентов жил Гавриил Гордеев, когда только переехал в Москву. А Гарик Мартиросян сделает неожиданный комплимент ведущему, резиденту и креативному продюсеру Comedy Club.

Гарик Мартиросян: «Игорь Юрьевич Харламов – это самый смешной юморист нашей страны. Так считают абсолютно все, я просто говорю от имени общества».

В блоке с выступлениями резидентов зрителей ждёт ещё одна порция ностальгии. Тимур Батрутдинов и Александр Ревва покажут классический для «старого» Comedy полуимпровизационный номер, концовка которого родится прямо на сцене. Бывшие и нынешние резиденты клуба попробуют не засмеяться во время традиционной рубрики «Харламов против всех». А Гарик Мартиросян устроит музыкальный кастинг в шоу «Конфетка» для культового персонажа Гарика Харламова.