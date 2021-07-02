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Пятница, 2 июля, 2021
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Торговый городок Рязани передадут Музею истории молодёжного движения

7info
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Муниципальные здания Торгового городка собираются передать в безвозмездное пользование Музею истории молодёжного движения (МИМД), сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Комплекс «рязанской ВДНХ» включает 24 здания: 10 муниципальных, 14 — частных. С собственниками идут переговоры, чтобы все здания комплекса соответствовали единому стилю, представляли собой единый архитектурный ансамбль.

Два муниципальных здания отдадут под экспозиции МИМД, остальные используют для организации культурно-образовательной работы.

Депутаты городской Думы отметили необходимость сохранить бесплатные торговые места для рязанцев, торгующих собственным урожаем. Необходимо предусмотреть стоянку транспорта.

Концепцию развития Торгового городка обсудят с общественностью.

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