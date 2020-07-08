На рязанца завели уголовное дело за выстрел в стаю бездомных собак

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В Рязани завели уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Его подозревают в жестоком обращении с животными (ч.1 ст.245 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О том, что на территории хлебозавода мужчина выстрелил из ружья в стаю бездомных собак и ранил одну из них, в полицию сообщили очевидцы. На место выехали участковые и установили детали происшествия.

Выяснилось, что стрелял 60-летний сторож хлебозавода. У предприятия гуляют несколько беспризорных собак. По ночам они лают и мешают мужчине. В один из дней он взял на работу зарегистрированное охотничье ружьё и выстрелил в животных. Одна из собак получила перелом лучевых и локтевых костей. Её пришлось отвезти к ветеринарам.

Ружьё у сторожа изъяли, на мужчину завели дело по ч.1 ст.245 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо – лишение свободы на срок до 3 лет.