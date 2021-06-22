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Вторник, 22 июня, 2021
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Токсиколог объяснил, в каких случаях можно отравиться средством от комаров

7info7
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Борьба с комарами и прочими летающими насекомыми невозможна без репеллентов. В их составе много химических соединений, которые в некоторых случаях могут представлять опасность для человека. В интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов рассказал, в каких случаях средства от комаров могут нанести вред здоровью человека.

Эксперт отметил, что всегда нужно пользоваться сертифицированными средствами от комаров. Они не вызывают опасности для людей. Но побочные продукты, которые возникают при их применении, могут стать причиной плохого самочувствия. В связи с этим использовать репелленты нужно по инструкции.

Опасность могут представлять спирали против комаров, которые необходимо поджигать. Такие средства ни в коем случае нельзя использовать в помещениях. Тлеющая спираль выделяет продукты горения, которые вызывают головную боль и прочие неприятные симптомы.

Химические средства с резкими запахами нужно использовать подальше от спального места. Он может спровоцировать мигрень во время сна.

Кроме того, необходимо следить, чтобы предназначенные для обработки открытых участков кожи средства не попадали на слизистые.

Ранее эксперты Роскачества назвали эффективные средства для борьбы с комарами и клещами.

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