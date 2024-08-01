ТНТ объявил дату премьеры шоу «Игры без границ»

18 августа в 21:00 на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера спортивного шоу «Игры без границ» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканал.

Это масштабный международный проект, в котором 64 сильнейших атлета из разных стран мира будут бороться за главный приз – 10 миллионов рублей.

«Игры без границ» – уникальный спортивный формат, которого ещё не было на телеканале ТНТ. В шоу примут участие спортсмены из Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и, конечно, России. Атлеты разделятся на пары мужчина – женщина и будут проходить сложнейшие испытания на силу, ловкость и смекалку. В каждой программе соревноваться будут четыре пары. А сильнейший дуэт, который пройдёт весь проект без поражений, получит главный приз – 10 миллионов рублей.

Ведущей проекта станет самая спортивная девушка на канале ТНТ, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. Комментировать соревнования будут комик Тамби Масаев и комментатор «МАТЧ ТВ» Роман Нагучев.

Ляйсан Утяшева, ведущая: «Это первый спортивный проект такого масштаба на телеканале ТНТ, а всё, что выходит на нашем канале, обречено на успех. Всё сделано стильно, красиво и с пониманием нашего зрителя. А он соскучился по спортивным соревнованиям международного масштаба, особенно когда они показаны на лучшем телеканале страны».