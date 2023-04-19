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Среда, 19 апреля, 2023
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Тяжелораненый российский боец полз к своим четыре километра через минное поле

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Доброволец из Калининграда рассказал телеканалу RT, как чудом вышел из окружения во время боев в зоне проведения спецоперации.

Минувшей осенью его отряд попал в засаду под Кременной. Боец получил повреждение позвоночника и переломы ног. Ему удалось укрыться в бетонном дренажном коллекторе. На протяжении трех жней мужчина находился там без еды и воды, после чего решил выбираться к своим.

Военный прополз почти четыре километра на руках через минное поле. Преодолеть этот сложный маршрут ему помог корректировщик с позывным Опер.

«Сам я почти ничего не понимал. Только сейчас я начинаю осознавать, как мне сильно повезло», – признался добровольца.

Добравшись до российских позиций, у него не было сил радоваться. Его доставили вертолетом в госпиталь в Калининграде.

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