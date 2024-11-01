Тина Канделаки прокомментировала любовные приключения Natan’а на шоу «Звёзды в джунглях»

Реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (16+) продолжает удивлять зрителей обилием любовных интриг. Самое большое внимание приковано к рэперу Natan’у, который, будучи женатым мужчиной, закрутил на проекте роман с Лерчек. В новом выпуске он снова попытается уединиться с Валерией Чекалиной на коктейльной вечеринке, но после неудачи переключится на новенькую – певицу Бьянку. Внезапная искра перетечёт в жаркие поцелуи на шезлонги.

«Я не могла ему противостоять», – позже объяснит Бьянка.

Любовные приключения Natan’а не останутся без внимания директора телеканала ТНТ Тины Канделаки. Она прокомментирует ситуацию на проекте и посоветует всем тем, кто осуждает рэпера за его поступки, обратить внимание на собственную личную жизнь.

Тина Канделаки, директор ТНТ: «Мне только ленивый не пишет о том, что происходит с Натаном на шоу «Звёзды в Джунглях»: то там Лерчек, то Бьянка. Что хочу сказать по этому поводу: дорогие друзья, следите за собой. Искренне этого вам желаю. Это самая правильная христианская мотивация и мораль: следить за собой и самому быть кристально честным.

Почему в нашей стране женатый или вновь разведённый мужчина может оказаться в такой ситуации, мне кажется, ни для кого не секрет. Потому что нас, женщин, очень много, а мужчин – мало. Поэтому следите за собой, чтобы ваша подруга у вас не увела мужа. А Натан, наверное, со своей личной жизнью, женой и многочисленными любовными приключениями как-то разберётся. Надеюсь, отчасти и с нашей помощью, потому что шоу явно идёт ему на пользу. А так как мужчина он яркий, судя по всему, в конце любовь он найдёт».