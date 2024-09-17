Вторник, 17 сентября, 2024

Тимур Родригез станет новым ведущим музыкального шоу перевоплощений «Ярче звёзд»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Тимур Родригез, фото: ТНТ

Скоро на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд» (16+). Это шоу, в котором абсолютно любой талантливый вокалист из народа сможет почувствовать себя настоящей звездой в образе одного из культовых музыкальных артистов, и получит шанс стать кумиром миллионов уже под своим именем.

В новом сезоне в каждом выпуске будут соревноваться между собой четыре команды. В каждой из них — по три участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта, как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз в размере 500 000 рублей, а также возможность принять участие в суперфинале.

Телезрителей ждут и интересные перемены в шоу: к бессменному составу звездного жюри в лице Марины Кравец, Алексея Чумакова, Дарьи Блохиной и Ивана Абрамова присоединится ведущий первого сезона Гарик Мартиросян. Ведущим второго сезона станет популярный певец и шоумен Тимур Родригез, имеющий большой опыт участия в музыкальных шоу перевоплощений.

Тимур Родригез, ведущий шоу: «Во второй сезон меня пригласил Гарик Мартиросян. Он позвонил и признался, что очень хочет отдохнуть от первого сезона, а заодно посмотреть номера из зрительного зала. Мы сошлись на том, что, если он считает, что я прекрасно справлюсь с ролью ведущего, то в свою очередь, я уверен, что он будет чудесно смотреться за столом жюри. На съемках я был несказанно рад слышать, что новый сезон на голову выше предыдущего, и, конечно, упустить шанс самому перевоплотиться в любимого артиста, было бы неразумно с моей стороны. Тем более, в шоу такого высокого уровня! Раньше в подобных проектах мы могли за раз увидеть только одну звезду. Согласитесь, три Тины Тернер, три Григория Лепса или три Бейонсе — это гораздо круче! В этом шоу участвуют неизвестные люди и уровень, который они зачастую показывают, просто невероятен! И это, в буквальном смысле, ярче звезд!».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В аварии в Пронском районе пострадала 6-летняя девочка

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошёл урок ПДД для родителей

Татьяна Панфилова поздравила Минск с Днём города

В Скопинском районе произошло смертельное ДТП

НТВ покажет детектив «Варяги» с Дмитрием Паламарчуком, Макаром Запорожским и Павлом Гайдученко

Рязанская область в 2023 году увеличила товарооборот с Таджикистаном на 37%

Как правильно пить обезболивающие, рассказала врач Кайбышева

В Касимове 17 сентября готовятся встретить суперлуние

Подготовку к отопительному сезону проконтролировал глава администрации Рязани Виталий Артемов

Что известно о прошлом скандального адвоката Пашаева

ВкусВилл открылся в Касимове

В Серебряном Бору избили до смерти отставного подполковника ФСБ