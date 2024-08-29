Терапевт назвала продукт, ускоряющий рост у детей

Коровье молоко давно признано одним из самых полезных продуктов для человека, и его регулярное употребление детьми может значительно ускорить их рост. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева в интервью с REGIONS.

По словам Шмелевой, ежедневное употребление чашки коровьего молока детьми способствует их росту, делая их выше сверстников.

«Учёные провели исследование, которое показало, что трёхлетние дети, которые ежедневно пили по чашке молока, оказались в среднем на 1,5 сантиметра выше своих ровесников. Это связано с уникальным составом молока, содержащим белки, жиры и аминокислоты, способствующие росту», — пояснила врач.

Однако Шмелева предупредила, что молоко следует вводить в рацион детей с осторожностью, так как оно может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях употребление молока следует исключить.

Врач также напомнила о рекомендуемых нормах потребления: для взрослых — около 400 граммов молока и молочных продуктов в сутки, а для детей — примерно 300 граммов.