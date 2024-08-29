Четверг, 29 августа, 2024

Терапевт назвала продукт, ускоряющий рост у детей

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Freepik

Коровье молоко давно признано одним из самых полезных продуктов для человека, и его регулярное употребление детьми может значительно ускорить их рост. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева в интервью с REGIONS.

По словам Шмелевой, ежедневное употребление чашки коровьего молока детьми способствует их росту, делая их выше сверстников.

«Учёные провели исследование, которое показало, что трёхлетние дети, которые ежедневно пили по чашке молока, оказались в среднем на 1,5 сантиметра выше своих ровесников. Это связано с уникальным составом молока, содержащим белки, жиры и аминокислоты, способствующие росту», — пояснила врач.

Однако Шмелева предупредила, что молоко следует вводить в рацион детей с осторожностью, так как оно может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях употребление молока следует исключить.

Врач также напомнила о рекомендуемых нормах потребления: для взрослых — около 400 граммов молока и молочных продуктов в сутки, а для детей — примерно 300 граммов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области проходит операция ГИБДД: водителей предупреждают о штрафах и арестах

Появилась карта расположения «Грибов с глазами» в Рязани

В Госдуме призвали Раду распуститься ради спасения Украины от диктатуры

ЛДПР предлагает обязать иностранцев сдавать экзамен по вождению для работы в такси

Концерт Сюткина и множество мероприятий ждут гостей Форума древних городов

7 проблем в сексе у пар старше 35 лет

В Рязанской БСМП установлен памятник Святителю Луке Крымскому

Новолуние в Деве принесёт любовь трём знакам зодиака 

Ореховый Спас 29 августа: приметы и прогнозы на сентябрь

Посол Мирошник рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Экономист Сафонов рассказал, кто получит повышенные пенсии с 1 сентября

В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей