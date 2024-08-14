Тело пропавшего диджея нашли через месяц поисков в лесу

В Лахденпохском районе Карелии найден мёртвым мужчина, который страдал эпилепсией. Тело обнаружено в лесу недалеко от посёлка Лумиваара, сообщает 47news.ru.

Как сообщает Следственный комитет по Республике Карелия, 13 августа началась доследственная проверка по факту гибели 50-летнего мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти.

К сожалению, тело было обнаружено только через месяц после пропажи мужчины. Из-за этого опознание было проведено по личным вещам, что недостаточно для следственных органов. Технические процедуры по получению подтверждения займут время, поэтому информация о причинах смерти и похоронах может задержаться.

Максим Ананьин, также известный как DJ Pealot, ушёл с территории музыкального фестиваля Air, который проходил в лесу Куркиекского сельского поселения. Последний раз его видели в оранжевой толстовке и штанах цвета хаки.

В группе поиска сообщалось, что у пропавшего были проблемы со здоровьем: мужчине был противопоказан алкоголь, так как его употребление могло вызвать приступы эпилепсии и галлюцинации.