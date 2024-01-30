Телеканал ТНТ перезапускает формат мелодрамы

12 февраля в 21:00 телеканал ТНТ начинает показ нового сериала производства Good Story Media – «Бедные смеются, богатые плачут», мелодрамы о жизни обитателей особняка на Рублевке – его хозяев и многочисленной прислуги. В большом доме бурлит жизнь, бурлят и интриги: сериал полон семейных перипетий, любовных отношений, тайн прошлого и их неожиданных разоблачений, драматических и комедийных ситуаций между богатыми и бедными.

«Бедные смеются, богатые плачут» – это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, но все они максимально точны и правдивы, а часть историй взята из происходящего «здесь и сейчас».

Главная героиня истории – девушка Катя, скрываясь от проблем, которые ей «подкинул» родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. В огромном поместье, за высоким забором олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью – свою настоящую, третью по счету, жену и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.

Новый сериал Good Story Media («Реальные пацаны», «Сладкая жизнь», «Улица», «Кафе «Куба», «Иванько», «Праздники» и др.) – это «попытка перезагрузить жанр классической мелодрамы», которая будет интересна широкой аудитории. Генеральные продюсеры проекта – Антон Зайцев, генеральный продюсер проекта и сооснователь Good Story Media, Антон Щукин и Артем Логинов, креативные продюсеры – Марина Никольская и Алексей Малышев («Кафе «Куба»), Анна Борисова («С нуля»), Сергей Куваев и Наталия Вагонова («Солдатки»). В авторской комнате: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев, Антон Зайцев, Павел Суитин. Режиссеры-постановщики: Влад Николаев, Анна Лобанова, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

В главных ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова, Сергей Ланбамин, Владимир Афанасьев, Ананке Арейру, Саша Стоун, Батишта, Виктор Васильев, Андрей Гальченко, Алина Дулова, Майя Самойлова, Давид Устименко, Мирко Дзаго и др.

Антон Зайцев: «”Бедные смеются, богатые плачут” – это классическая мелодрама для самой широкой аудитории зрителей, но с визуальным апгрейдом. Зрителям помоложе понравятся любовные линии между молодыми людьми, зрителям постарше – линия отношений между олигархом и тремя его женами, всем – социальный подтекст. При этом наш сериал – это абсолютно чистая и позитивная история».

Александр Самойленко: «В этом проекте меня привлекла лёгкая схожесть между моим героем и мной. Сюжет начинается с того, что мой герой собирает всех своих жён и детей в одном доме. У меня тоже было много жён, и я с каждой из них нахожусь в хороших отношениях. Но если бы я их всех собрал в одном доме, то это был бы какой-то кошмар. И сыграть в этот кошмар мне по-актерски показалось интересным».

Полина Денисова: «В детстве я всегда мечтала сыграть принцессу, и в каком-то смысле у меня это получилось осуществить в сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Сегодня классическая мелодрама — это важный кирпичик в построении поля кино! Мы все хотим немного выдохнуть на фоне стремительно происходящего времени вокруг. Я советую каждому прийти домой, включить наш добрый, романтичный и интересный сериал в компании дорогих сердцу людей! Моя героиня Катя растопит ваши сердечки и подарит заряд энергии, даст желание, несмотря на обстоятельства, оставаться человеком и быть благодарным за каждый момент».