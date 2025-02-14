Телеканал «Россия» запускает второй сезон шоу «Поймай меня, если сможешь»

Телеканал «Россия» приступил к съемкам второго сезона популярного музыкального гранд-шоу «Поймай меня, если сможешь» (16+). Ведущим проекта вновь станет известный шоумен и юморист Владимир Маркони.

Формат шоу, где команда участников пытается обмануть звездную команду, уже успел полюбиться зрителям. Интрига заключается в том, что среди участников есть как настоящие певцы, так и те, кто лишь изображает пение. Задача звезд — разгадать, кто из выступающих на самом деле не умеет петь. Если им это удается, участник покидает проект, а если нет — он продолжает бороться за главный приз в миллион рублей.

Репетиции и подготовка к шоу идут полным ходом. Участники работают с профессиональными тренерами и преподавателями, чтобы отточить свои номера до совершенства. Для одних это шанс заявить о своих талантах, для других — возможность выиграть крупную сумму денег.

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Владимир Маркони поделился своими эмоциями: «Я в самом приподнятом настроении. Честно скажу, как будто на иголках сижу. Хочется уже посмотреть на всех наших великолепных артистов, которые приехали со всей страны. Шоу «Поймай меня, если сможешь» — это адреналин, это невероятные таланты, которые показывают свое мастерство. Даже если просто смотреть музыкальные номера, уже получаешь огромное удовольствие. А здесь еще такая интрига вплетена, что все время размышляешь: поет человек или не поет. Когда угадываешь два раза подряд, считаешь, что уже понял всю суть. А потом ничего не удается, и опять задумываешься: как это все работает? Интересно! И, конечно, захватывает!».

Зрителей ждут яркие музыкальные номера, любимые хиты и неожиданные сюрпризы. Второй сезон обещает быть еще более зрелищным и увлекательным, чем первый.