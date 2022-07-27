Телефонные мошенники за два дня похитили у жителей Рязанской области 766 тысяч рублей.

От злоумышленников пострадали 4 жителя региона. Об этом рассказали в УМВД по Рязанской области.

Ведомство призывает граждан к бдительности: в последнее время телефонные мошенники активизировались. Они представляются сотрудниками службы безопасности банка, портала Госуслуги и правоохранительных органов.

Самый популярный способ хищения – схема «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Звонящий сообщает о проблеме на счёте и просит перевести деньги на «резервный счёт», который затем обнуляется.

С начала недели в Рязанской области произошло три таких инцидента. 29-летний рязанец лишился более 240 тысяч рублей, 44-летний рязанский диспетчер – более 160 тысяч, а 37-летнюю жительницу Касимова обокрали на 55 тысяч рублей. По всем преступлениям идёт расследование и возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.

В областном управлении МВД напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности банков никогда не звонят гражданам по поводу проблем со счётом. Никогда нельзя передавать свои персональные данные, в том числе номера паспортов, а также кодовые слова и пароли банковских карт. При подобных звонках нужно сразу прерывать разговор.

Другая схема обмана – схема «Ваш родственник попал в беду». Мошенники требуют взятку или выкуп якобы за освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего преступление.

72-летняя пенсионерка из Касимова лишилась от таких действий 310 тысяч рублей.

В управлении МВД по Рязанской области напомнили гражданам о мерах предосторожности.

Если поступает звонок от неизвестного лица и собеседник сообщает о проблемах близких людей, нужно связаться с этим человеком. При любых сомнениях нужно позвонить на его настоящий мобильный телефон. Если телефон отключён, нужно связаться с его коллегами, друзьями или близкими.

В ведомстве призывают рассказать о методах защиты от мошенников пожилым родным и близким.

Если Вы стали жертвой мошенников, нужно сразу обратиться в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.