Телефонные мошенники похитили у пожилой рязанки 100 000 рублей

Телефон мошенники, действующие по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» выманили у 67-летней жительницы Рязани 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленник, представляясь сотрудником полиции, заявил, что родственник женщины стал виновником аварии, и срочно необходимы деньги для «откупа».

Поддавшись на уловку, женщина передала курьеру крупную денежную сумму.

Как уточняют в УМВД, всего с начала ноября жертвами таких аферистов стали 8 рязанок разного возраста. В настоящее время принимают меры для установления личности мошенников и их задержания.