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Вторник, 23 ноября, 2021
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Телефонные мошенники похитили у пожилой рязанки 100 000 рублей

Александр Ильин

Телефон мошенники, действующие по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» выманили у 67-летней жительницы Рязани 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленник, представляясь сотрудником полиции, заявил, что родственник женщины стал виновником аварии, и срочно необходимы деньги для «откупа».

Поддавшись на уловку, женщина передала курьеру крупную денежную сумму.

Как уточняют в УМВД, всего с начала ноября жертвами таких аферистов стали 8 рязанок разного возраста. В настоящее время принимают меры для установления личности мошенников и их задержания.

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