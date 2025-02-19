Театр «Переход» представил рязанцам свою версию чеховской «Чайки»

18 февраля в театре, уютно расположившемся между зданиями общежития РГУ им. С. А. Есенина, под названием «Переход» прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка», срежиссированного Михаилом Колкером. Литературная основа — пьеса Чехова. Постановка посвящена 165-летию со дня его рождения.

Безжалостная комедия — та характеристика, которую нам даёт афиша, и именно она истинно правдива. В антураже простом и светлом благодаря умело сделанным и выстроенным декорациям, действительно навевающим дух жарких русских деревень, перед зрителем в первые же минуты предстают герои во всем их «живом» несовершенстве. Именно на нереалистичность и плоскость характеров в пьесе Константина Гавриловича жалуется героиня Нина после его монолога об упадке театра, но спектакль на всём своём протяжении заставляет задуматься — а действительно ли так лучше? Ведь все персонажи действа по умолчанию несчастны и, как это полагается в иронических произведениях Чехова, по итогу своё несчастье только усугубляют, но назидательно смеяться над этим почему-то не хочется.

Именно вышеупомянутые герои являются парой ростков невинности и стремления к созиданию, воплощению чего-то глубокого и прекрасного в мире приевшихся, вульгарных идей, сюжетов и времяпрепровождения, подобно чайке, прекрасной и «убитой от нечего делать». Хотя лично мне жертвами этой метафоры видится вся тамошняя богема. Упивающаяся своей исключительностью Ирина Николаевна, «непонятый гений» Константина Гавриловича, угасающий и притом простодушно искренний Пётр Николаевич, наивная Нина, печальная изменщица Полина Андреевна, злоупотребляющая и безответно влюбленная в Константина Маша, слабый перед лицом соблазна писатель Тригорин и даже сочувствующий молодому поколению врач — все они одинаковые пленники, раз за разом возвращающиеся к озеру в этой душной деревне, хранящей флёр праздной жизни, где драма межличностная столь же губительна, как театральная.

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Фото: vk.com/ryazanuni

Глубокие рассуждения о сущности искусства, конфликт родителей и детей, чеховское ружье, «которое непременно должно выстрелить» и горькое чувство одновременных сострадания и саморефлексии в конце — вот то, что наполняет премьеру «Перехода». Так что, резюмируя, можно сказать только одно — «Чайка» стоит посещения.

Полина Иманова