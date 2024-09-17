Вторник, 17 сентября, 2024

Татьяна Панфилова поздравила Минск с Днём города

Автор: Алексей Самохин

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Город-герой Минск отметил свое 957-летие. От имени рязанцев слова поздравлений минчанам передала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Панфилова приняла участие в торжественной встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с делегациями городов-партнеров и городов-побратимов Минска.

— Современный Минск — город с почти тысячелетней историей, крупнейший экономический, промышленный и культурный центр Беларуси. И, без сомнения, главной силой этого города во все времена остаются минчане — трудолюбивые и ответственные, безгранично любящие свой город. В этот праздничный день искренне желаю Минску дальнейшего развития и процветания. А его жителям здоровья, счастья и благополучия, — сказала она.

Также представители минских органов власти и гости столицы почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску «Минск — город-герой».

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