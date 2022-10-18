Татьяна Проводина 18.10.2022 12:50 Татьяна Панфилова назвала сведения о повышении зарплат помощникам депутатов недостоверными На главнуюНовости Рязани Photo by form PxHere Председатель Рязанской городской Думы заявила, что сведения о существенном повышении зарплат помощникам парламентариев не соответствуют действительности. Пост опубликован на странице главы городской думы ВКонтакте. Татьяна Панфилова: «В сети появилась недостоверная информация о значительном повышении зарплат помощникам депутатов Рязанской городской Думы. Это не так!!! Хотя и обращались ко мне депутаты, объясняя высокую загруженность помощников, считаю это решение несвоевременным и поддерживать его не буду» Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Рязанская городская Дума Новости СМИ2 Новости СМИ2