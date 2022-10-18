Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

Татьяна Панфилова назвала сведения о повышении зарплат помощникам депутатов недостоверными

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Photo by form PxHere

Председатель Рязанской городской Думы заявила, что сведения о существенном повышении зарплат помощникам парламентариев не соответствуют действительности. Пост опубликован на странице главы городской думы ВКонтакте.

Татьяна Панфилова: «В сети появилась недостоверная информация о значительном повышении зарплат помощникам депутатов Рязанской городской Думы. Это не так!!! Хотя и обращались ко мне депутаты, объясняя высокую загруженность помощников, считаю это решение несвоевременным и поддерживать его не буду»

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