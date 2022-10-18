Татьяна Панфилова назвала сведения о повышении зарплат помощникам депутатов недостоверными

Татьяна Панфилова: «В сети появилась недостоверная информация о значительном повышении зарплат помощникам депутатов Рязанской городской Думы. Это не так!!! Хотя и обращались ко мне депутаты, объясняя высокую загруженность помощников, считаю это решение несвоевременным и поддерживать его не буду»