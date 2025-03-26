Т2 и «Финуслуги» предлагают клиентам возможность оформить вклад в МКБ по уникальной ставке – 25% годовых

T2 с Московским кредитным банком (МКБ) и маркетплейсом «Финуслуги» от Московской биржи запускают эксклюзивный вклад под 25% годовых. Предложение доступно только абонентам Т2, оформить вклад можно через маркетплейс «Финуслуги» внутри мобильного приложения оператора.

Т2 и МКБ предоставляют клиентам оператора выгодные инвестиционные возможности в условиях меняющейся экономической ситуации. В рамках программы развития нетелеком-сервисов Т2 предлагает абонентам оформить вклад в банке по уникальной процентной ставке, недоступной в других каналах МКБ, – 25%.

Вклад доступен только абонентам Т2 и новым абонентам «Финуслуг». Открыть его можно исключительно через мобильное приложение оператора. Процесс оформления максимально удобный и занимает 5-10 минут. Для этого нужно перейти во вкладку «Финансы» в приложении и выбрать пункт «Вклад под 25%». Предложение действует до 10 апреля 2025 года.