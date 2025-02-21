Сын раскрыл детали смерти россиянки из-за эффектного фото в поезде на Шри-Ланке

Туристка из России погибла на Шри-Ланке во время эффектной фотосессии в поезде, получив удар по голове камнем, рассказал РЕН ТВ ее сын Дмитрий Перминов.

Женщина выпала из поезда, когда позировала на камеру. Она высунулась из него, но не удержалась. Уроженку Саратовской области госпитализировали, вскоре она умерла.

«Перед туннелем что-то, какое-то сужение. Был камень огромный какой-то. То есть она его не увидела, получается. Она не по ходу движения смотрела, а в другую сторону», — отметил ее сын.

Погибшая — Ольга Перминова, ей было 53 года. Она с подругой уехала в другую страну отдохнуть.

Реклама

Там они отправилась на двухдневную экскурсию «Жемчужина Шри-Ланки», ставшую роковой для одной из них.

Полицейским предстоит выяснить, почему экскурсовод не проконтролировал ситуацию.