Сын раскрыл детали смерти россиянки из-за эффектного фото в поезде на Шри-Ланке

Туристка из России погибла на Шри-Ланке во время эффектной фотосессии в поезде, получив удар по голове камнем, рассказал РЕН ТВ ее сын Дмитрий Перминов.
Женщина выпала из поезда, когда позировала на камеру. Она высунулась из него, но не удержалась. Уроженку Саратовской области госпитализировали, вскоре она умерла.
Погибшая — Ольга Перминова, ей было 53 года. Она с подругой уехала в другую страну отдохнуть.
Там они отправилась на двухдневную экскурсию «Жемчужина Шри-Ланки», ставшую роковой для одной из них.
Полицейским предстоит выяснить, почему экскурсовод не проконтролировал ситуацию.