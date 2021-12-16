Сын Александра Градского может заменить отца на шоу «Голос»

Создатели музыкального проекта «Голос» рассматривают несколько вариантов замены Александра Градского. Один из них — его сын Даниил, сообщает NEWS.ru со ссылкой на собственный источник.

Второй вариант — использование голограммы, воспроизводимой с помощью лазерного проектора. Подобным образом уже «воскрешали» Людмилу Гурченко и Уитни Хьюстон.

Другой вариант — оставить место музыканта пустым. Это решение, по мнению источника NEWS.ru, кажется наиболее очевидным. В этом случае участников команды Градского распределят между другими наставниками.

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Отмечается, что окончательное решение о замене Александра Градского в шоу «Голос» остаётся за правообладателями — голландской компанией Talpa Media, по лицензии которой Первый канал снимает проект.