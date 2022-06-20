Свыше 240 тысяч жителей Рязанской области получают пенсии на банковскую карту

По данным рязанского отделения ПФР, 243 тысячи жителей региона выбрали зачисление пенсии на банковскую карту и использование цифровых сервисов. Об этом сообщается на сайте областного правительства. 120 тысяч человек получают пенсию на почте или на дому.

Выбрать организацию, которая будет доставлять пенсии, можно онлайн на сайте ПФР. Также можно обратиться в МФЦ или оформить заявку в клиентской службе ПФР.

В летний период граждане, временно переезжающие, например, в деревню, могут воспользоваться цифровыми возможностями доставки пенсии. Пенсионер, который не пользуется банковской картой для начисления средств, может оформить доверенность на право получения денег другим лицом.

Получателей пенсии при заключении договора с банком уведомляют о сроках зачисления средств, так что гражданам остаётся только найти банкомат, чтобы снять нужную сумму.

Также по карте онлайн можно оплатить товары и услуги, в том числе ЖКХ.