Вторник, 15 октября, 2024
На главнуюНовости мира

СВУ и оторванная рука: что известно о взрыве в московском дворе

Дата публикации

powder

Утром на Профсоюзной улице в Москве сработало самодельное взрывное устройство, которое установили на внедорожник TANK. Телеграм-канал SHOT всю информацию о случившемся.

Автомобиль принадлежит 44-летнему бизнесмену, владеющему барам и ресторанами. Он вышел из дома с 6-летним сыном и увидел на капоте мусорный пакет. Мужчина выбросил его, после чего заметил детскую пеленку. Когда предприниматель дотронулся до нее, прогремел взрыв.

Бизнесмену оторвало часть правой кисти, также он получил осколочные ранения ноги. Ребенку рассекло голову. Отец сумел отнести сына в квартиру на 15-м этаже и вызвать скорую.

Мужчину увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а ребенка — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Сейчас основная версия — бизнес-разборки», — говорится в публикации.

Во время расследования будут допрошены партнеры бизнесмена, конкуренты и сотрудники, которые могли быть недовольны зарплатой.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого у следствия пока нет, компоненты СВУ направлены на экспертизу.

Новости рубрики
Новости мира

На Урале умерла девушка, которую избил боксер за отказ в сексе

В Троицке Челябинской области умерла 28-летняя девушка, которую избил боксер за отказ в сексе,...
Новости мира

Раскрыт мотив расстрела супружеской пары в Подмосковье

Злоумышленник расстрелял семейную пару в микрорайоне Шереметьевский в Подмосковье, когда они выгуливали собаку, пишет...
Новости мира

День Иоанна Богослова 9 октября: что нельзя делать

9 октября 2024 года православные будут отмечать день, когда преставился апостол Иоанн Богослов. Он...
Новости мира

Армия России начала новую фазу освобождения Курской области

Контрнаступление началось с неожиданного для ВСУ рассекающего удара 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.