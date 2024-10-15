СВУ и оторванная рука: что известно о взрыве в московском дворе

Утром на Профсоюзной улице в Москве сработало самодельное взрывное устройство, которое установили на внедорожник TANK. Телеграм-канал SHOT всю информацию о случившемся.

Автомобиль принадлежит 44-летнему бизнесмену, владеющему барам и ресторанами. Он вышел из дома с 6-летним сыном и увидел на капоте мусорный пакет. Мужчина выбросил его, после чего заметил детскую пеленку. Когда предприниматель дотронулся до нее, прогремел взрыв.

Бизнесмену оторвало часть правой кисти, также он получил осколочные ранения ноги. Ребенку рассекло голову. Отец сумел отнести сына в квартиру на 15-м этаже и вызвать скорую.

Мужчину увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а ребенка — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Сейчас основная версия — бизнес-разборки», — говорится в публикации.

Во время расследования будут допрошены партнеры бизнесмена, конкуренты и сотрудники, которые могли быть недовольны зарплатой.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого у следствия пока нет, компоненты СВУ направлены на экспертизу.