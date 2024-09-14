Священник объяснил, что такое Страх Божий

Позитивный Батюшка, священник Антоний Русакевич объяснил, что такое Страх Божий.

Это выражение безраздельной любви человека к Господу, к Отцу Небесному, Которого страшно огорчить, расстроить, не оправдать бесконечного доверия. «Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его» (Притч.19,23)

Страх Божий — это не опасение наказания за грехи, как многие думают, а стыд от осознания, что Богу ведомы все наши поступки, помыслы, слова, самые незначительные движения сердца и мотивы. А еще это понимание, что после завершения нашего земного пути нам с этим тяжелым греховным грузом придется предстать перед Господом и ответить на вопрос: «Почему?» Вопрос не Судии, выносящего приговор, а любящего Отца. Только совестливый человек в состоянии представить пропасть стыда и отчаяния, в которую падает стоящая перед Богом душа. Уже одно это представление в состоянии удержать человека от совершения недоброго дела, от скверной мысли, от греха…

Именно об этом говорил святой Феофан Затворник: «Страх Божий и память смертная да царствуют внутри вас». Страх Божий рождается в сердце человека, которого коснулась благодать Святого Духа, когда он всем своим существом почувствовал Божье присутствие.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Страх Божий есть дар Божий. Как дар, он испрашивается молитвой». Страх Божий — это величайший дар, о котором в Священном Писании сказано: «Страх Господень — слава и честь, и веселие и венец радости» (Сир.1,11).