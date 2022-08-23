Свадьба на улице Зои Космодемьянской закончилась дракой с цыганами

Ночью 21 августа на улице Зои Космодемьянской Липецка у кафе, которое находится возле «грязинской» остановки, подрались гости свадьбы и цыгане. Об этом сообщает GOROD48.

По данным полиции, в 23.35 случился конфликт двух мужчин, затем присоединились группы поддержки. Помощь медиков потребовалась 48-летнему участнику инцидента.

Очевидцы рассказали, что гости свадьбы вызвали полицию, к приезду силовиков цыгане уехали на «Жигулях».

Пострадавший после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказался. Гости свадьбы написали четыре заявления в полицию, другая сторона конфликта к правоохранителям не обращалась. Полицейские проводят проверку.